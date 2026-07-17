Canicules, inondations, incendies, pénuries, inégalités, ... les villes (par leur contrôle économique) sont responsables et victimes des ces événements.



Après cette troisième vague de chaleur, il devient évident que les villes ne sont pas permettent pas / plus de garantir des conditions d’habitabilité dignes et justes pour tous et toutes.



Pour transformer les villes et les territoires, nous devons nous pencher sérieusement aux infrastructures et moyens de satisfaire les besoins essentiels. Mais avant ça, il faut aussi quantifier, qualifier et spatialiser, les flux de ressources et polluants, les infrastructures et les acteurs derrière celles-ci.



Le métabolisme urbain et territorial apporte un appui méthodologique pour diagnostiquer les verrouillages actuels et offre une boussole sur les trajectoires futures ainsi qu’une aide pour démocratiser et politiser les débats.



Si vous voulez en apprendre plus et si vous voulez initier des débats démocratiques sur le futur de vos territoires alors le livre “Le Métabolisme des Villes - Vers des Territoires Sobres, Circulaires et Auto-Suffisants” est pour vous !



Plus que 4 jours pour pré-commander le livre et pour organiser une conférence et une exposition dans votre territoire!



Merci et bon weekend !