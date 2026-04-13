Depuis une dizaine d'années, la consommation des Français et Françaises ne connaît plus le même succès qu’avant.



Bien qu’il existe des raisons structurelles pour ce ralentissement de la consommation : tel que le vieillissement de la population et le suréquipement de nos ménages, nous pouvons aussi voir d’autres signes bien plus importants comme une critique de plus en plus radicale à ce sujet qui souligne qu’une partie importante des ménages n’arrive pas à satisfaire à ses besoins essentiels alors qu’elle doit travailler de plus en plus pour un revenu correct;



Au vu de cette crise de la société de consommation, serait-il possible de proposer un nouveau modèle de société où tous et toutes arrivent à satisfaire leurs besoins essentiels tout en respectant les limites planétaires ?



Pour parler de ces sujets, j’ai eu plaisir d’accueillir Cécile Désaunay 🌏 sur le Greenletter Club. Cécile est directrice d’études à Futuribles International. Ses recherches portent sur l’évolution des modes de vie et de la consommation. Elle a notamment écrit La société de déconsommation, la révolution du vivre mieux en consommant moins et La Société des besoins, comment passer du superflu au suffisant ?



Cette question de la définition collective des besoins et de trouver les moyens les plus efficaces pour les satisfaire est un des questions les plus essentielles et enthousiasmantes de ces dernières années !

Bon épisode et à très vite