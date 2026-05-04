Après un travail de plus de 2 ans (quasi 3), mon livre sur le métabolisme des villes est enfin fini.

C’est un livre qui regroupe tous les travaux scientifiques sur le sujet, des exemples pratiques sur différents territoires qui se sont emparés du sujet, mais aussi des pistes pratiques pour rendre nos territoires plus sobres, justes, circulaires et auto-suffisants.

Outres les textes, ce livre aura quasi 90 illustrations faites à la main par Gaëtan Amossé pour le rendre le plus accessible et intéractif possible.

Je vais partager plus d’informations sur le livre d’ici très peu (nous allons lancer une campagne de financement pour lancer le projet) mais avant cela on va présenter en exclusivité quelques textes et quelques illustrations du livre sous forme d’une exposition ce jeudi 7 mai dans le cadre du Forum Entreprendre pour Régénérer 2026 à ForPro Genève (Rte de la Galaise 23A 1228 Plan-les-Ouates).

J’ai très hâte de partager cela avec vous !