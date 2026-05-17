Circular Metabolism

Circular Metabolism

Discussion à propos de ce post

Avatar de User
Avatar de Philippe Drouillon
Philippe Drouillon
1d

Je ne peux malheureusement pas participer à la formation en ligne. Quelles sont les autres formations en présentiel prévues ?

Répondre
Partager
2 réponses de Aristide Athanassiadis et d'autres
2 commentaires supplémentaires...

Aucun post

Tout à fait prêt. Qu'avez-vous pour moi ?

© 2026 Aristide Athanassiadis · ConfidentialitéConditionsAvis de collecte
Lancez votre SubstackObtenir l’app
Substack est le foyer de la grande culture