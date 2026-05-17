Bonjour à tous et toutes,

Nous lançons la troisième session de la Formation en Analyse de Flux de Matières (plus de détails 👇), cette fois-ci en ligne.

Après le succès des deux premières versions à Grenoble (à l’INRIA) et à Aix-les-Bains (à l’ENSAM), nous avons le plaisir de vous annoncer que nous proposons une version en ligne pour toutes les personnes qui n’habitent pas dans le coin.

Cela risque d’être la dernière fois que nous faisons cette formation en ligne (du moins pour 2026 et peut-être 2027) donc si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’en Auvergne-Rhône-Alpes, n’hésitez pas à vous inscrire.

🎓 Programme (3 jours combinant théorie, pratique & cas concrets)



🔹 Jour 1 : Introduction à l’Analyse de Flux de Matières (AFM)



🔹 Jour 2 : AFM pour les territoires



🔹 Jour 3 : AFM pour les entreprises, les industries et les filières économiques

De manière générale vous pouvez venir avec votre propre projet ou suivre avec nous des exemples sur lesquels nous avons travaillé par le passé.



👥 À qui s’adresse cette formation ?



À toute personne souhaitant renforcer ses compétences en modélisation des flux :



🔹 professionnel·les de l’environnement



🔹 collectivités



🔹 bureaux d’études



🔹 industries



🔹 étudiant·es, chercheur·euses, enseignant·es...

Que vous soyez novices et experimenté·es nous vous accompagnons pour la compréhension de tous les concepts et exercices à votre rythme afin de ressortir avec les compétences essentielles pour faire une étude d’analyse de flux de matières par vous-mêmes.



Infos pratiques



📍 Format : Visioconférence

🗓️ Dates : 9, 11 et 12 juin 2026, puis 15, 16 et 17 juin 2026 – de 14h à 17h (six demi-journées)

💶 Tarif : 1500 € / personne

🧑‍🎓👩‍🎓Places limitées : 10 participant·es maximum

🧑‍🏫 Formateurs : Julien Alapetite (TerriFlux), Jean-Yves Courtonne (Inria), Aristide Athanassiadis (Metabolism of Cities)

🛠 Outil utilisé : OpenSankey (TerriFlux)

💻Matériel : Ordinateur portable avec navigateur web à jour (Chrome, Firefox ou équivalent)

✉ Contact : julien.alapetite@terriflux.fr





Pour le programme détaillé cliquez ici 👇

À très bientôt pour celles et ceux qui veulent mesurer pour comprendre, et comprendre pour agir.

Aristide, Julien et Jean-Yves