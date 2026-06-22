La cause est une consommation trop importante, trop rapide, trop linéaire, trop inégalitaire de ressources non renouvelables et fortement carbonées.

Nous pouvons immédiatement penser aux combustibles fossiles (politiser la canicule comme disait Thomas Wagner il y a trois semaines et plus récemment Libération), mais nous devons également penser au ciment, à l’acier, à la nourriture carnée et à tant d’autres ressources et produits dévorés à chaque minute par notre économie globale.

Lorsque nous étudions le métabolisme de notre économie mondiale à travers le XXe siècle, nous pouvons identifier

un rapprochement entre l’évolution de la population globale et l’évolution du captage d’eau, un rapprochement entre l’évolution de la population urbaine et l’évolution de l’énergie primaire, de l’extraction matérielle et des émissions de CO2, ainsi que un rapprochement entre l’évolution du PIB et l’évolution du stock matériel.

Ces évolutions montrent le lien entre l’urbanisation (population urbaine + concentration élevée de stock matériel) d’un côté, et la consommation de ressources, les émissions de polluants et l’accroissement de PIB de l’autre.

En d’autres termes, l’urbanisation planétaire et l’Anthropocène semblent évoluer main dans la main.

À ce stade, il est difficile d’estimer la part exacte des flux causés par l’urbanisation, et encore plus difficile de parler de causalité. Mais ce qui est important de retenir est que si nous voulons ‘survivre’ aux canicules, ce ne sera pas (qu’)avec des climatimatiseurs mais surtout en transformant radicalement la relation entre territoires, ressources, besoins et écosystèmes.

Nos villes et nos infrastructures, n’étaient pas prévues pour de telles températures. Nous devons les transformer sous un angle social et écologique.

Les pistes de la sobriété, de la circularité et de l’auto-suffisance sont explorées dans le livre “Le Métabolisme de nos Villes. Vers des Territoires Sobres, Circulaires et Auto-Suffisants”.

Vous pouvez pré-commander le livre sur le lien suivant, et si c’est déjà fait n’hésitez pas à le partager autour de vous (on va également proposer des conférences si le sujet vous intéresse) 👇

https://en.tipeee.com/le-metabolisme-de-nos-villes/

Merci 🙏