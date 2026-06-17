C'est une phrase que prononce António Guterres, le Secrétaire Général des Nations Unies durant un sommet pour les villes.



Je suis d'accord avec cette phrase. Mais peut-être pas entièrement d'accord avec lui. Je vous explique.

Les villes occupent que 3% de la surface terrestre, mais abritent plus de la moitié de la population mondiale. Elles sont également responsables de plus 75% de la consommation énergétique mondiale et 75% des émissions globales de GES. Et finalement les villes sont à l'origine d'environ 80% du PIB mondial.



Si nous devons agir, nous devons certainement commencer par les villes. Non seulement, parce qu'elles sont le centre de la consommation mondiale mais aussi car c'est l'endroit où on concentre les capitaux financiers et on prend les décisions qui affectent le reste des territoires voisins et lointains.



Donc oui, les maires-ses sont aux premières lignes du changement climatiques et oui les villes ont un réel fondamental à jouer pour la réduction des impacts socio-écologiques (ainsi que l'adaptation à toutes les crises présentes et futures).



Mais cette (sur-)concentration de capitaux, d'infrastructures, de population et de pressions sur l'environnement sont aussi une des raisons de la non-soutenabilité des villes (ainsi que la source d'inégalités socio-écologiques importantes).



Mais comment on est arrivé là ? Et que faire maintenant ?



(Partie de la) Réponse dans le livre "Le Métabolisme de nos Villes. Vers des Territoires Sobres, Circulaires et Auto-Suffisants".



Vous pouvez pré-commander le livre sur le lien suivant, et si c'est déjà fait n'hésitez pas à le partager autour de vous 👇

https://en.tipeee.com/le-metabolisme-de-nos-villes/

Merci 🙏