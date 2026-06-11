Bonjour à toutes et à tous,

Par le passé, vous avez généreusement fait un don sur cette newsletter. Merci !!

Je vous contacte car j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : j’ai écris un livre !

Ce livre est la synthèse de 15 ans de recherches académiques et 150 interviews avec des expert-es pour mieux comprendre comment fonctionnent les villes et nos sociétés.

Ce livre comporte plus de 80 illustrations faites à la main par l’artiste Gaëtan Amossé et pour le rémunérer, ainsi que pour faire des projets ambitieux annexes (exposition et documentaires), nous lançons une campagne de financement. Vous pouvez trouver le lien ici.

Cette campagne n’a pas été rendue publique pour le moment car on aimerait avoir un peu de traction initiale pour stimuler les dons. Si vous souhaitez pré-commander un livre (ou une des autres contreparties), je vous remercierais de le faire avant Lundi.

Et pour vous remercier, j’organise une petite visio privée uniquement avec vous le mardi prochain à 12h pour vous présent…