C’est officiel, je vous annonce la sortie de mon livre !

Ce livre est la synthèse de 15 ans de recherches académiques et 150 interviews avec des expert-es pour mieux comprendre comment fonctionnent les villes, les territoires et nos sociétés !

C’est un diagnostic exhaustif (et chiffré) du fonctionnement de nos territoires mais aussi et surtout une boussole sur comment les transformer pour faire face aux crises socio-écologiques présentes et futures.

Ce livre de plus de 300 pages regorge de sources scientifiques, de chiffres et d’illustrations afin de le rendre aussi rigoureux et accessible que possible.

Plus de 80 illustrations dessinées à la main par Gaëtan Amossé permettent de parcourir le livre tant par le texte que par les illustrations. Elles sont un support visuel qui permettent de mieux digérer des notions complexes mais aussi de muscler votre imagination sur le monde d’après (cf. la page de garde).

Après 2 ans d’écriture et 1 an d’illustration, le livre va paraître mi-Septembre aux éditions Apogée. Et c’est pour cela qu’on ouvre ce financement participatif sur Tipeee (lien ici).

Ce financement permettra de rémunérer Gaëtan Amossé pour l’illustration du livre (illustrations, graphiques, page de garde, ainsi qu’une fresque prospective sur les territoires sobres, circulaires, et auto-suffisants).

Mais ce n’est que le début.

Pour que ce livre ait un réel impact nous voulons construire autour de celui-ci une série de projets.

L’enregistrement de 12 épisodes de podcast ouverts au public avec vos scientifiques préféré-es pour imaginer les territoires de demain. La création d’une exposition ambulante sur la thématique du livre (avec des illustrations du livre mais aussi des fresques prospectives) La réalisation d’un documentaire de 40-50 minutes sur le passé, le présent et le futur des territoires.

Pour mettre en place tous ces projets on a besoin de votre soutien et on propose plein de contreparties :

On vous propose évidemment de vous envoyer le livre dédicacé et participer aux enregistrements de podcast en public.

On vous propose aussi d’organiser une conférence dans vos locaux si vous êtes une entreprise, collectivité ou association pour vous présenter le livre mais aussi échanger sur les trajectoires futures de votre structure.

Et si vous êtes partant-es, nous venons installer une exposition chez vous pour vous immerger pleinement dans le thème du livre à travers les illustrations et la fresque que nous construisons.

Pour vous qui suivez mon travail depuis plusieurs années, c’est le moment de vous engager et de rejoindre cette aventure pour transformer radicalement nos territoires ensemble !

Aidez-nous à venir dans votre territoire pour parler avec vos élu-es et vous du futur de votre territoire et le rendre plus sobre, juste, circulaire et auto-suffisant.

Merci et à bientôt dans votre territoire🙏