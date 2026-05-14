Que fait-on quand il n'y a plus assez de pétrole pour tous ?



La guerre menée par les USA et Israël contre l'Iran nous met face, de manière accélérée, à la gestion des pénuries.



Bien que nous savons que nous allons manquer de pétrole d'ici quelques décennies (si nous ne décidons pas à arrêter sa consommation avant), nous ne semblons pas pour autant prendre des mesures pour s'y préparer.



Mais que fait-on lorsque les tensions géopolitiques décident à notre place ? Que fait-on quand nous devons régler des pénuries en quelques mois, semaines voire jours ?



Le passé regorge d'exemples de rationnement (charbon, textile, ...) et de redirection de notre appareil productif. Ces exemples nous montrent également qu'il s'agit d'une mesure plus juste et redistributive de différentes ressources.



Demain (15/05/2026) à 17h30, nous aurons le plaisir de faire un live avec Henri Chevalier sur le Greenletter Club afin de parler du rôle des mesures de rationnement dans le contexte actuel mais aussi dans le futur.



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