Aujourd’hui je vous propose d’examiner le retour de bâton que l’écologie et nos démocraties subissent. Depuis quelques années, l'écologie est devenu le bouc émissaire et la cible numéro 1 des lobbies et des gouvernements.

L’enthousiasme qui existait autour des Accords de Paris et des marches pour le climat s’est transformé en une période morose ou toute initiative écologique et détricotée et diabolisée par une poignée de lobbies et de gouvernements.

Mais quelles sont les forces qui veulent la peau de l’écologie et quels sont les moyens mis en œuvre pour fragiliser nos écosystèmes et nos démocraties ?



Pour parler de ces sujets, j’ai eu le plaisir d'accueillir Jean-Michel Hupé.

Jean-Michel est chercheur CNRS en écologie politique, je l’ai reçu car avec Laure Teulières et Steve Hagimont ils ont co-dirigé l’ouvrage GreenBacklash qui veut la peau de l’écologie avec des contributions entre autres de Jean-Baptiste Fressoz, François Jarrige et Valérie Masson-Delmotte qui ont été des invitées du podcast.

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