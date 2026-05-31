Et si tout était lié ? Et si nous devions arrêter de regarder chaque crise comme un objet discret ? Et si nous étions entré dans l’ère des polycrises ?

Voici quelques questions que j’ai posé à Louis Delannoy chercheur à la The Royal Swedish Academy of Sciences et au Stockholm Resilience Centre.

Durant une heure, nous avons parler de la crisiologie (la science des crises) telle que développée par notre très cher Edgar Morin, de changements insidieux, de chocs et de polycrises.

En effet, par le passé on parlait de crises ponctuelles bien définies dans l’espace et le temps. Mais depuis quelques années les crises géopolitiques, pandémiques, économiques se succèdent, se chevauchent et interagissent entre elles voire elles s’auto alimentent. Cette intrication de crises nous amènent vers une autre ère, l’ère des polycrises.

Mais comment cette expression nous permet de mieux appréhender notre état social et écologique ? Et finalement comment peut-elle nous aider à naviguer cette période instable et incertaine ?

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