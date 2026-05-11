Pourquoi reconnecter avec nos territoires est une condition nécessaire (et peut-être suffisante ?) pour répondre aux crises socio-écologiques ?



En effet, les territoires en France et plus généralement dans le monde se sont uniformisés pour devenir "compétitif" ou pour mieux exploiter le Vivant. Se faisant, nous nous sommes complètement déconnectés avec ce qui les rendaient uniques, avec des ressources très locales et précieuses.



Pour réapprendre à connecter aux territoires, notamment via la cartographie, j'ai eu le plaisir d'inviter Damien Deville 🐆 au Greenletter Club pour parler de son ouvrage collectif La France des mille lieux, Vers un réenchantement cartographique (réalisé avec Perrin Remonté, Julianne Sedan et Cassandre Lepicard).



Ensemble nous avons geeké sur la géographie, et notamment la géographie culturelle, nous avons fait des schémas (voir la vidéo), nous avons rigolé, bref nous avons eu une très belle discussion que vous pouvez retrouver ici 👇