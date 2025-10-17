Comment Prendre Soin de la Technosphère ?

Aujourd’hui nous allons parler de la notion de “technosphère”, c’est-à-dire tous les objets, outils et infrastructures qui forment le socle matériel de nos sociétés modernes, et qui nous entourent au quotidien tout en passant inaperçus. Cependant, pour que cette technosphère fonctionne, il est nécessaire qu’elle soit sans cesse maintenue. A une époque où l’innovation est au centre de l’attention, on invisibilise les personnes qui maintiennent l’ensemble de cette trame matérielle, assurant la satisfaction de nos besoins.

Pour parler de ces sujets, j’ai le plaisir d’accueillir Jérôme Denis. Jérôme est professeur de sociologie aux Mines de Paris. Ses travaux se focalisent sur la notion de maintenance, à travers des enquêtes ethnographiques sur le terrain avec différentes activités de la ville. Il a notamment co-écrit Le Soin des Choses - Politiques de la Maintenance.

Dans cet épisode, nous allons explorer :

Ce qu’est vraiment la technosphère ;

Les différents pièges que son invisibilisation produit ;

Et pourquoi parler de sa maintenance est en réalité un acte politique de grande importance.

Cet épisode a été enregistré durant le Festival Building Beyond.

🔷 SOMMAIRE

00:00:00 Introduction

00:01:50 Qu’est-ce que la technosphère ?

00:07:45 Liens entre techno/socio/biosphère

00:14:22 La notion “d’infra-ordinaire”

00:23:26 Le piège de (l’inter)dépendance

00:30:24 La notion de “maintenance”

00:53:10 Les 3 enquêtes du livre

01:04:42 Maintenir ou démanteler ?

01:14:58 Recommandations

01:17:52 Crédits



