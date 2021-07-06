A propos

Bienvenu.e sur le site Circular Metabolism. Le site qui centralise des ressources sur le métabolisme de nos sociétés et nos territoires (en d’autres mots leurs consommations de ressources et émissions de polluants).

📺 Circular Metabolism Podcast

Le podcast Circular Metabolism est le rdv bi-hebdomadaire qui interviewe des chercheurs, des décideurs politiques et des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et nos territoires et comment réduire leur impact environnemental d’une manière systémique, juste et contextualisée.

Ce podcast est disponible en audio et vidéo (sur Youtube) produit par Aristide Athanassiadis membre et co-fondateur de Metabolism of Cities.

📚 Circular Metabolism Newsletter

Toutes les semaines (ou presque) vous allez recevoir un mail avec soit un épisode du podcast, soit un article partageant des ressources (articles, illustrations, données, …) sur le métabolisme de nos sociétés et nos territoires. Des diagrammes comme le suivant (le métabolisme du Canton de Vaud) seront décortiqués et expliqués.

🏄‍♂️🎓 Aristide Athanassiadis

✌ Salut, je suis Aristide Athanassiadis, chercheur et enseignant en métabolisme urbain et territorial depuis plus de dix ans.

Dans mes recherches, je quantifie les flux physiques (eau, énergie, matières, polluants) qui entrent et sortent de nos territoires pour comprendre les moteurs de notre consommation et de son impact.

J’enseigne cette thématique à l’Université Libre de Bruxelles, à SciencesPo Paris et à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

A côté de mes recherches, j’ai eu l’opportunité de travailler avec beaucoup de territoires pour évaluer leur métabolisme et proposer des plans d’actions.

Après ces différentes d’années de recherches et d’accompagnement, je réalise que le fonctionnement “métabolique” de nos territoires est toujours très mal compris et que les solutions proposées rentrent dans des silos, les rendant souvent contreproductives voire délétères.

Le podcast et ce site sont donc un moyen d’illustrer la complexité des enjeux devant nous.