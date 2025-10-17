Circular Metabolism
Comment Prendre Soin de la Technosphère ?
Entretien avec Jérôme Denis
oct. 17
•
Aristide Athanassiadis
2
1:18:01
septembre 2025
Architecture : Comment Réparer ce Poids Lourd Climatique ?
Entretien avec Dominique Gauzin-Müller
sept. 26
•
Aristide Athanassiadis
2
1
56:30
Les Rouages (Cachés) des Ultras Riches pour Exploiter et Saccager la Planète
Entretien avec Monique Pinçon-Charlot
sept. 5
•
Aristide Athanassiadis
2
1:03:49
août 2025
The (Real) Reason Why We Can’t Solve the Climate Crisis
Conversation with Helmut Haberl
août 17
•
Aristide Athanassiadis
3
1:19:50
juillet 2025
How a SMALL Minority Could SOLVE the Climate Crisis
Conversation with Ilona Otto
juil. 25
•
Aristide Athanassiadis
1:16:53
Peut-on (vraiment) s'adapter à +4°C ?
Entretien avec Ilian Moundib
juil. 14
•
Aristide Athanassiadis
2
1:37:57
📢Formation AFM : les inscriptions sont ouvertes
(attention il ne reste plus que quelques places)
juil. 8
•
Aristide Athanassiadis
2
juin 2025
Géoingénierie : Allons nous ouvrir la boîte de Pandore ?
Entretien avec Marine De Guglielmo Weber
juin 27
•
Aristide Athanassiadis
2
1:13:28
Pourquoi on a Brusquement Arrêté de Construire avec ce Matériau ?
Entretien avec Erwan Hamard
juin 13
•
Aristide Athanassiadis
1
1:23:06
Comment l'Etat (et les Industriels) ont éradiqué les Paysans ?
Entretien avec Julia Le Noë
juin 1
•
Aristide Athanassiadis
1
1:39:23
mai 2025
Croissance et Décroissance des Villes
Entretien avec Thierry Paquot
mai 18
•
Aristide Athanassiadis
1
1:32:29
On se voit la semaine prochaine ?
Enregistrement de 2 podcasts avec public le 13 et 15 mai
mai 8
•
Aristide Athanassiadis
3
