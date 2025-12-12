La Bataille de l'Ecologie va se Jouer sur les Terres et la Liberté

Aujourd’hui, le sujet de l’écologie est utilisé par tous les bords de l’échiquier politique mais pour promouvoir des idées très différentes.

Depuis quelques années, l’extrême droite à développé un discours sur l’écologie très travaillé autour de l’ancrage sur les territoires, en proposant des solutions concrètes et locales.

Pour faire face à ces propositions, l’écologie de gauche doit parvenir à formuler un projet de société précis et détaillé.

Ce nouveau projet de société doit dépasser une simple vision écologique des petits gestes ou en d’autres mots une écologie blanche et bourgeoise et proposer une vision radicalement plus juste, antiraciste et décoloniale.

Vous êtes sur le podcast Circular Metabolism, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques.

Pour parler de ces sujets, j’ai le plaisir d’accueillir Fatima Ouassak et Orian Lempereur-Castelli.

Fatima travaille sur l’écologie populaire et antiraciste, et est l’autrice d’ouvrages tels que La Puissance des mères ou Pour une écologie pirate.

Orian fait partie du collectif Vietnam-Dioxine, luttant pour la reconnaissance des dommages de l’agent orange durant la deuxième guerre d’Indochine.

Avec une dizaine d’auteurices, nos deux invités ont co-écrit Terres et Liberté, Manifeste antiraciste pour une écologie de libération.

Dans cet épisode, nous allons parler :

Des faiblesses actuelles de l’écologie de la gauche

De la position inattendue de l’écologie de l’extrême droite

Et des stratégies pour tendre vers une écologie réellement antiraciste et décoloniale

🔷 SOMMAIRE

00:00:00 Introduction

00:03:55 Contexte : la montée de l’extrême droite

00:11:14 Comment les luttes passées informent le présent ?

00:20:36 “L’écologie pour tous” : un mythe ?

00:30:32 Le problème de l’absence de projet

00:37:32 Comment l’extrême droite parle d’écologie ?

00:45:28 Pourquoi la pensée de gauche est paresseuse ?

00:48:45 Pourquoi l’extrême droite rassure ?

00:52:32 Comment rendre la pensée de gauche audible ?

01:02:38 Recommandations ?

01:12:03 Que faire de ces apprentissages ?





