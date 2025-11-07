Qui sont les Irresponsables qui mettent le Fascisme au pouvoir ?

Aujourd’hui nous allons parler de la notion de “technosphère”, c’est-à-dire tous les objets, outils et infrastructures qui forment le socle matériel de nos sociétés modernes, et qui nous entourent au quotidien tout en passant inaperçus. Cependant, pour que cette technosphère fonctionne, il est nécessaire qu’elle soit sans cesse maintenue. A une époque où l’innovation est au centre de l’attention, on invisibilise les personnes qui maintiennent l’ensemble de cette trame matérielle, assurant la satisfaction de nos besoins.

Pour parler de ces sujets, j’ai le plaisir d’accueillir Jérôme Denis. Jérôme est professeur de sociologie aux Mines de Paris. Ses travaux se focalisent sur la notion de maintenance, à travers des enquêtes ethnographiques sur le terrain avec différentes activités de la ville. Il a notamment co-écrit Le Soin des Choses - Politiques de la Maintenance.

Dans cet épisode, nous allons explorer :

Ce qu’est vraiment la technosphère ;

Les différents pièges que son invisibilisation produit ;

Et pourquoi parler de sa maintenance est en réalité un acte politique de grande importance.

Cet épisode a été enregistré durant le Festival Building Beyond.Aujourd’hui, nous allons parler de la montée de l’Extrême Droite un peu partout dans le monde, un danger majeur pour nos sociétés de par leurs politiques et activités liberticides et écocides.



En effet, comment se fait-il qu’élection après élection, les partis d’extrême droite s’installent de plus en plus confortablement au pouvoir un peu partout en Europe, en Amérique du Nord comme en Amérique ?



Est-ce que la montée du fascisme est un mouvement innarêtable et une fatalité comme le présente les médias mainstream ? Ou en réalité, l’extrême droite est mise au pouvoir par une poignée de personnes ?



La réponse se trouve peut-être dans le virage politique qu’a subi l’Allemagne entre 1930 et 1933, lorsque le nazisme a vu le jour alors qu’il semblait s’effondrer.



Johann est professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne. Ses travaux portent sur l’Allemagne et la modernité occidentale. Il a écrit de nombreux ouvrages et je le reçois aujourd’hui pour son dernier livre : Les Irresponsables, Qui a porté Hitler au pouvoir ?



Dans cet épisode nous allons



- examiner les répercussions tragiques de la montée actuelle du fascisme

- décortiquer la suite des événements qui ont mené la nazisme au pouvoir

- et tirer des parallèles avec la situation politique actuelle de la France et de l’Europe

🔷 SOMMAIRE

00:00:00 Introduction

00:04:13 1930 et 2025 : périodes jumelles ?

00:09:56 Les facettes cachées du nazisme

00:18:26 Les faux récits et les vrais responsables

00:26:42 La méthode du _raisonnement contrefactuel_

00:31:58 Les étapes de la montée du nazisme

00:44:47 Les personnages clés du nazisme

01:01:27 Quels parallèles avec aujourd’hui ?

01:12:03 Que faire de ces apprentissages ?





