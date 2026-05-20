Ce que vous savez sur les villes est faux (?)

🎥 Cet épisode est sponsorisé par Tilt, média traitant des grands enjeux socio-écologiques. Lien vers Tilt : (chaîne Youtube, Instagram et site internet)
Aujourd’hui, nous recevons à nouveau Laurent Testot, journaliste spécialisé en Histoire Globale, avec qui nous allons retracer l’histoire des villes et discuter de l’avenir de celles-ci. Nous parlons notamment des paradoxes de l’existence des villes et essayons de répondre à ces questions fondamentales :
- A quoi ressemblaient les cités d’hier ?
- Quelles sont les impasses de nos métropoles actuelles ?
- Et à quoi doit-on s’attendre pour les villes de demain ?
🔷 SOMMAIRE
*PASSÉ*
00:05:32 Sapiens et le "contrôle du milieu"
00:09:40 L'explosion synergique des villes et de l'agriculture
00:28:28 Le piège des céréales
00:36:25 L'importance des flux et interconnexions
00:42:54 Le phénomène d'homogénéisation
*PRÉSENT*
00:47:32 Des "habitats informels" hors des Etats
00:51:07 L'empreinte planétaire des villes
00:55:23 Les vulnérabilités des villes
*FUTUR*
01:05:41 L'interface villes-vivant
01:08:55 L'impasse de l'agriculture moderne
01:14:17 L'importance des jardins ouvriers
01:18:16 S'inspirer des aztèques ?
🔷 RÉFÉRENCES
Livres de l'invité cités :
- Notre empreinte sur Terre : Des cartes et infographies pour comprendre l’Anthropocène, Laurent Testot & Perrin Remonté
- Vortex : Faire face à l’Anthropocène, Laurent Testot & Nathanaël Wallenhorst
Autres sources citées :
- Dette : 5000 ans d’histoire, David Graeber
- Au commencement était... David Graeber & David Wengrow
- Metropolis, Ben Wilson
- Half-Earth, E. O. Wilson
- Visualisation 3D de Tenochtitlan : https://www.retratodetenochtitlan.mx/
Personnes citées :
- Karl Jaspers — philosophe et psychiatre (concept de "période axiale")
- Erle Ellis — géographe environnemental
- Václav Smil — géographe (spécialiste de la Chine)
- Olaudah Equiano — ancien esclave, marin et écrivain
- Vincent Capedepuy — historien et géographe
- Fabrice Desjours — spécialiste des jardins-forêts
🎤 Interview : Aristide Athanassiadis
🎞️ Montage: https://codexprod.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------
🔷 LIENS VERS LE PODCAST
💌 Newsletter: https://www.circularmetabolism.com/
👀 Youtube:
👂 Spotify:
👂 Deezer: https://www.deezer.com/us/show/1001370451