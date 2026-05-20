Ce que vous savez sur les villes est faux (?)

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Aujourd’hui, nous recevons à nouveau Laurent Testot, journaliste spécialisé en Histoire Globale, avec qui nous allons retracer l’histoire des villes et discuter de l’avenir de celles-ci. Nous parlons notamment des paradoxes de l’existence des villes et essayons de répondre à ces questions fondamentales :

- A quoi ressemblaient les cités d’hier ?

- Quelles sont les impasses de nos métropoles actuelles ?

- Et à quoi doit-on s’attendre pour les villes de demain ?



🔷 SOMMAIRE



*PASSÉ*

00:05:32 Sapiens et le "contrôle du milieu"

00:09:40 L'explosion synergique des villes et de l'agriculture

00:28:28 Le piège des céréales

00:36:25 L'importance des flux et interconnexions

00:42:54 Le phénomène d'homogénéisation



*PRÉSENT*

00:47:32 Des "habitats informels" hors des Etats

00:51:07 L'empreinte planétaire des villes

00:55:23 Les vulnérabilités des villes



*FUTUR*

01:05:41 L'interface villes-vivant

01:08:55 L'impasse de l'agriculture moderne

01:14:17 L'importance des jardins ouvriers

01:18:16 S'inspirer des aztèques ?



🔷 RÉFÉRENCES



Livres de l'invité cités :

- Notre empreinte sur Terre : Des cartes et infographies pour comprendre l’Anthropocène, Laurent Testot & Perrin Remonté

- Vortex : Faire face à l’Anthropocène, Laurent Testot & Nathanaël Wallenhorst



Autres sources citées :

- Dette : 5000 ans d’histoire, David Graeber

- Au commencement était... David Graeber & David Wengrow

- Metropolis, Ben Wilson

- Half-Earth, E. O. Wilson

- Visualisation 3D de Tenochtitlan : https://www.retratodetenochtitlan.mx/



Personnes citées :

- Karl Jaspers — philosophe et psychiatre (concept de "période axiale")

- Erle Ellis — géographe environnemental

- Václav Smil — géographe (spécialiste de la Chine)

- Olaudah Equiano — ancien esclave, marin et écrivain

- Vincent Capedepuy — historien et géographe

- Fabrice Desjours — spécialiste des jardins-forêts



🎤 Interview : Aristide Athanassiadis

🎞️ Montage: https://codexprod.fr



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