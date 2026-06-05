Les Villes ont Détruit l'Agriculture ? L'histoire cachée de l'Agriculture Paysanne

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D’une certaine manière, les villes ont toujours vécu grâce au surplus agricole d’autres territoires. Mais progressivement les distances d’approvisionnement et les pratiques agricoles ont évolué menant à une situation où les villes ne produisent quasi plus rien de ce qu'elles consomment et dépendent de flux alimentaires venant des 4 coins du monde.

D’un autre côté les systèmes agro-alimentaires ont radicalement évolué au point où aujourd’hui sont à l’origine de dégâts écologiques locaux et globaux considérables tels que le dépassement de limites planétaires, l'eutrophisation des océans, la destruction des sols et de la biodiversité pour en citer que quelques uns.



Mais alors est-il possible de réconcilier villes et agriculture tout en restant dans les limites planétaires?

Et que pouvons nous apprendre des transformations parallèles des villes et systèmes agro-alimentaires passées ?



Pour nous éclairer sur ces questions j’ai le plaisir de discuter avec Gilles Billen; directeur de recherche émérite au CNRS et biogéochimiste au Laboratoire (METIS) de Sorbonne Université. Ses recherches se focalisent sur les flux d’azote dans les territoires, les transitions socio-écologiques et les systèmes agro-alimentaires.





🔷 SOMMAIRE



00:00:00 Introduction

00:01:56 Ville et agriculture : relation symbiotique ou parasitique ?

00:27:47 Est-ce que le foodshed détermine comment la ville s'urbanise ?

00:36:07 Comment réconcilier agriculture et urbanisme pour rester sous les limites planétaires ?

00:49:38 Comment faire des prospectives territoriales à partir de l'existant ?

00:56:12 Quels scénarios possibles selon le PIREN-Seine ?

01:03:13 Quelle taille limite pour la souveraineté alimentaire ?

01:08:42 Recommandations de lecture



🔷 REFERENCES



00:02:06 Précédent épisode avec Gilles Billen



00:03:20 Modèle spatial de von Thünen https://www.universalis.fr/typo3temp/assets/_processed_/0/7/csm_de190535_fa644ac2f7.webp

00:09:20 L'intestin de Léviathan : tome 5, livre 2 des « Misérables » de Victor Hugo https://auxtoilettes.hypotheses.org/files/2022/08/extrait_Hugo_lintestin-de-leviathan.docx

00:16:30 Livre « Le grand marché » de Reynald Abad

00:27:09 Livre « Environments of Planetary Urbanization » de Neil Brenner, Swarnabh Ghosh & Nikos Katsikis

00:38:30 La souveraineté alimentaire selon Via Campesina : https://viacampesina.org/fr/souverainete-alimentaire/

00:41:55 Projet Fertighy https://www.concertation-projet-fertighy.fr/

00:56:27 PIREN-Seine https://www.piren-seine.fr/

00:59:27 L'Atelier Paysan https://www.latelierpaysan.org/

01:05:01 Scénarios radicaux du PIREN-Seine https://www.piren-seine.fr/rapports/rapport_de_synthese/rapports_de_phase_8/scenarios_agri_alimentaires_et_urbains



🎤 Interview : Aristide Athanassiadis

🎞️ Montage : https://codexprod.fr

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🔷 LIENS VERS LE PODCAST



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